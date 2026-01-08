Haberler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de bir noktayı bombaladığını açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen roket atıldığı iddiasıyla bir noktayı bombaladı. Bölgedeki yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir noktayı "buradan roket atıldığı" iddiasıyla bombaladığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinden atılan bir roket, bölgede yakın mesafede düştü. İsrail ordusu da roket atıldığı iddia edilen noktayı bombaladı.

Gazze'deki makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı, İsrail'in saldırısında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
