İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına göre "sarı hat" olarak isimlendirilen sınırı geçtiklerini iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iki ayrı olayda öldürüldüğü itiraf edildi.

"Sarı hattı" geçtikleri iddia edilen Filistinlilerin İsrail ordusuna tehdit oluşturduğu öne sürülen açıklamada, bir Filistinlinin İsrail ordusuna ait ekipmanı almaya çalışması nedeniyle hava saldırısı düzenlendiği savunuldu.

Diğer olayda ise "sarı hattı" geçen 2 Filistinlinin tespit edildiği ileri sürülerek onların da hava saldırısıyla öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.