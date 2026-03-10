Haberler

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde 6 Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde toplamda 6 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Saldırılarda, 10 Ekim 2025'ten bu yana 649 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde 6 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan askerlerin, dün Sarı Hat'tı geçen 4 kişiyi tespit ettiği öne sürüldü.

Açıklamada 3 kişinin ateş açılarak öldürüldüğü aktarılırken diğer kişinin akıbetine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde de 3 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişi hayatını kaybederken, 1730 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Sarı Hat nedir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planın ilk aşaması kapsamında oluşturulan "Sarı Hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma