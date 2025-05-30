İsrail Ordusu, Filistinlilere Yardım Dağıtım Merkezinde Saldırı Düzenledi: 20 Yaralı

İsrail Ordusu, Filistinlilere Yardım Dağıtım Merkezinde Saldırı Düzenledi: 20 Yaralı
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Gazze'nin Netzarim bölgesinde yardım dağıtım merkezine giden Filistinlilere açılan ateş sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı görenler tanklar ve dronlar ile yapıldığını bildirdi.

- İsrail ordusu, yardım dağıtım merkezine giden Filistinlilere ateş açtı: 20 yaralı

GAZZE - İsrail askerlerinin Gazze'nin merkezindeki Netzarim bölgesinde yardım dağıtım merkezine giden Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Filistin topraklarını ikiye bölen Netzarim Koridoru yakınındaki bir yardım dağıtım merkezine gitmeye çalışan yüzlerce Filistinli sivile ateş açtı. Saldırı sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Nuseyrat Mülteci Kampındaki El-Avda Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarından Ahmed Ebu Hüseyin, "Sabah erken saatlerden beri yardım almak için yardım dağıtım merkezlerine gitmeye çalışıyoruz. Biz bölgeye vardığımızda tanklar ilerleyip üzerimize sis bombaları attılar, dronlar da ateş açtı, bu yüzden hiçbir şey alamadan geri döndük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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