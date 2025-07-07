İsrail Ordusu Filistinli Gazeteci Nasır Lahham'ı Gözaltına Aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli gazeteci Nasır Lahham'ı gözaltına aldı.

Maan Haber Ajansı, ajansın yazı işleri müdürü ve Meyadin Televizyonu Batı Şeria Bölge Müdürü olan Lahham'ın, Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentindeki evine bu sabah düzenlenen baskınla gözaltına alındığını bildirdi.

Sabah saatlerinde Lahham'ın evini basan İsrail askerleri, evdeki bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koydu, evdeki eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusundan, Lahham'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.