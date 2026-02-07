Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir askeri üste esir aldığı Filistinliyi vurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bir askeri üste bir Filistinli esirin saldırısı sonucu ateş açarak onu vurdu. Yaralı esirin durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri üste, askerlere saldırdığı gerekçesiyle Filistinli bir esiri vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın Ürdün Vadisi'ndeki bir askeri üste meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, askeri üste bir Filistinli esirin kelepçelerinden kurtularak bir İsrail askerine saldırdığı ve yaraladığı öne sürüldü.

Olay yerinde bulunan bir başka askerin ateş açarak Filistinli esiri vurduğu belirtilen açıklamada, yaralanan İsrail askerinin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken Filistinli esirin durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dün Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nda gerekçe gösterilmeksizin İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan 50'li yaşlardaki Filistinli esirin dizlerinden vurulduğunu ve orta derecede yaralandığını kaydetti.

