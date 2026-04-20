İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kentinde bir Filistinliye ait evi ve koyun ağılını 'ruhsatsız olduğu' iddiasıyla yıktı. Ayrıca Ramallah ve El-Bire kentlerine de baskın düzenlendi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Eriha kentinin doğusunda yer alan Ebu Dahuk bölgesinde bir Filistinliye ait evi ve koyun ağılını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığı belirtildi.

Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın

İsrail ordusu, Ramallah'ın batısındaki Beytunya beldesi ile el-Bire kentindeki Ümm eş-Şerait Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Beytunya ve Ümm eş-Şerait'e girerek bölgelerin farklı noktalarına konuşlandığını aktardı.

Baskına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
