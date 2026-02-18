Haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla bir binayı yıkarak 40'tan fazla kişiyi evsiz bıraktı. Yıkım öncesinde binadaki dairelerin zorla boşaltıldığı belirtildi.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait meskun bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarak 40'tan fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El Halil'in güneyinde Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı Hagai yerleşim birimine bitişik Haraik bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli "Selheb" ailesine ait 3 katlı, 10 daireden oluşan ve 40'tan fazla kişiye barınma sağlayan binayı yıktı. Yıkım öncesinde binadaki dairelerin zorla boşaltıldığı aktarıldı.

Yıkımın, ailenin tapu senetleri dahil olmak üzere resmi belgelere sahip olmasına rağmen gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistinli "Selheb" ailesinin, geçen yıl "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla iletilen yıkım emirlerine karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Qais Omar Darwesh Omar -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti