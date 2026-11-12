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İsrail ordusu Deyr Belah limanına ateş açtı, alıkoyduğu 5 balıkçıyı denize attı

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WAFA'ya göre İsrail ordusu, Deyr Belah limanına hücum botlarından ateş açtı ve bazı Filistinli balıkçıları alıkoydu. Askerler, sorguladığı balıkçılardan 5'ini denize attı; diğerlerini alıkoymayı sürdürürken alıkonulanların sayısı ve durumu henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi açıklarında alıkoyduğu balıkçılardan 5'ini denize attı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti limanına hücum botlarından ateş açtı.

İsrail askerleri, bölgedeki bazı Filistinli balıkçıları alıkoyarak denize açıldı.

Balıkçılardan 5'ini sorguya tabi tuttuktan sonra denize atan İsrail askerleri, diğer balıkçıları ise alıkoymayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun alıkoyduğu balıkçıların sayısına ve durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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