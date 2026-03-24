İsrail, Lübnan'da Litani Nehri üzerindeki köprüyü ikinci kez bombalayarak tamamen yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Dellafe Köprüsü'ne düzenlediği hava saldırısıyla köprüyü tamamen yıktı. Bu köprü, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgeleri arasında önemli bir geçiş noktasıydı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde dün hedef aldığı Dellafe Köprüsü'nü yeniden bombalayarak tamamen yıktı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Dellafe Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun ikinci kez bombaladığı köprü tamamen yıkıldı.

Lübnan'ın güneybatısındaki Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını sağlarken doğudaki Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

Dev zammın ardından bu kez indirim geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

Piyasalarda Trump vurgunu! Rakam da zamanlama da dikkat çekici