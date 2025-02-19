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İsrail Ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na Girişleri Engelledi

İsrail Ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na Girişleri Engelledi
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'ndaki binlerce Filistinlinin geri dönmesine izin vermeyerek, kampın ana girişinde toplananları güç kullanarak uzaklaştırdı. Bölgedeki saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda binlerce Filistinlinin evlerine dönmesini engelledi.

AA, İsrail ordusuyla irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşleri Heyetinin, kamp sakinlerinin belirli bir süre kampa geri dönmelerine izin verildiğini duyurmasının ardından Cenin Mülteci Kampı'nın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi görüntüledi.

Ancak İsrail askerleri kampın ana girişinde toplanan binlerce Filistinliyi güç kullanarak kampın girişinden uzaklaştırdı.

Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden Besma Meşarika, AA'ya yaptığı açıklamada, "Kampın girişinde toplanıp, kampımıza ne olduğunu görmek için geri dönmeye çalıştık ancak İsrail ordusu bizi engelledi ve uzaklaştırdı." dedi.

Evinin yıkıldığı haberini aldığını belirten Meşarika, "tamamen yanmış yıkılmış dahi olsa evinin enkazını dönüp görmek istediğini" ifade etti.

Meşarika, "İşgalcilere (İsrail ordusu) diyoruz ki: Yeter, kampımızdan defolup gidin. Artık yapmadıkları hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak' günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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