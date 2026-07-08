Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli 4 aileyi zorla evlerinde çıkardı ve dairelerine el koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 4 aileyi zorla evlerinden çıkararak dairelerine el koydu. Aileler, 70 yılı aşkın süredir bölgede yaşadıklarını ve sokakta kaldıklarını belirtti. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da saldırılar arttı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 4 aileyi zorla evlerinden çıkardığı ve dairelerine el koyduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerle birlikte Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenleyerek Filistinli 4 aileyi zorla evlerinden çıkardı.

Filistinlileri zorla evlerinden çıkardıktan sonra dairelerine el koyan İsrail askerleri aileleri evlerine geri dönmemeleri konusunda tehdit etti.

70 yılı aşkın süredir Yabud'da yaşadıklarını belirten Filistinli aileler, gidecek bir yerleri olmadığını ve sokakta kaldıklarını ifade etti.

Filistinli aileler, bir süredir bölgede inşa edilen yasa dışı yerleşim yerindeki radikal Yahudilerin saldırılarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Radikal yerleşimciler, El Halil ve Ramallah'ta da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentine bağlı Yatta bölgesinde düzenledikleri saldırılarda birkaç Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrailli işgalcilerin ayrıca Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yoldan geçen bir Filistinlinin aracına saldırdıkları ve aracın camlarını kırdıkları kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Trump NATO Zirvesi sonrası konuşuyor! Bir kez daha Erdoğan'ı andı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

Ankara Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme! Suçlama yüz kızartıcı
Külliye'nin listesinde Ahmet Kaya da yer aldı! Trump karşılandığı sırada 'Kum Gibi' çalındı

Külliye'nin listesinde sürpriz şarkı! Trump karşılandığı sırada çaldı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

Suriye'ye dönmeden Erdoğan ile görüştü
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı