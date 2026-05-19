Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 3 evi ateşe verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda karargaha dönüştürdüğü 3 evi ateşe verdi. Saldırılarda yüzlerce ev yıkıldı, 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırılar sırasında karargaha dönüştürdüğü 3 evi kundakladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail'in bölgedeki evleri hedef alan eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Habere göre İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık bir buçuk yıl önce askeri karargaha dönüştürdüğü iki evi ateşe verdi.

Evlerden birinin Tulu Gubar bölgesinde bulunduğu, diğerinin ise Filistinli Reşid ailesine ait olduğu belirtildi.

İsrail askerleri daha sonra kamptaki bir evi daha kundakladı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayılmıştı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkılmış, 50 binden fazla Filistinli yerinden edilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı

Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini gören hayrete düştü
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor