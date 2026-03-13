İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde sabah hedef alınan yerlere saldırı tehdidini yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sabah saatlerinde hedef aldığı mahallelerin yeniden bombalanacağını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı yeniden paylaştı.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Hureyk, Gubeyri, Leylek, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadr mahallelerinin derhal boşaltılması çağrısı yapan Adraee, bu mahallelere yönelik saldırıların tekrarlanacağı tehdidinde bulundu.

Sözcü Adraee, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e roket fırlatma yetkilileri Rahif Ali Kasım ve Muhammed Bakır Ahmed Ali Maliki'nin dünkü saldırılarda öldürüldüklerini öne sürdü.

Adraee, Kasım ve Maliki'nin Litani Nehri'nin kuzeyinde gerçekleştirilen saldırılarla hedef alındığını ifade etti.

Saldırılarını devam ettiren ve ülkede daha fazla insanı sürgün etmeye çalışan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinin tamamı, doğusundaki Bekaa bölgesinde çok sayıda belde ve başkent Beyrut'un güneyinde yaşayanlara evlerini acil terk etme talimatı vererek yerlerinde kalmaları halinde canlarını tehlikeye atacakları tehdidini yöneltti.

Lübnan'da İsrail ordusunun saldırı tehditleri nedeniyle evlerini terk edip iç göçmen konumuna düşen Lübnanlıların sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşmış durumda.