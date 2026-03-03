İsrail ordusu, Batı Şeria'daki mülteci kampına düzenlediği baskını 2 gündür sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Eski Asker Mülteci Kampı'na yönelik baskını ikinci gününde devam ettiriyor.

Kamptaki Halk Hizmetleri Komitesi Başkanı Macid Ebu Kişik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 İsrail askerinin kampta 30 saattir aralıksız askeri eylemler yürüttüğünü söyledi.

İsrail askerlerinin ev ev dolayarak Filistinlileri alıkoyduğu ve kamptaki gençlik merkezinde sorguladığını aaktaran Ebu Kişik, gözaltına alınan Filistinlilerin bazılarının serbest bırakıldığını belirtti.

Ebu Kişik, dün akşam İsrail ordusunun ateş açması nedeniyle 2 Filistinlinin yaralandığını belirterek, İsrail askerlerinin baskında Filistinlilerin eşyalarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, pazartesi günü baskın düzenlediği Eski Asker Mülteci Kampı'nda Filistinlileri kuşatma altına alarak geniş çaplı bir şekilde evlere zorla girmeye başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu "arananları yakalama" bahanesiyle Filistinlilere ait bölgelere baskınlar düzenliyor, zorla girdiği evlerdeki eşyaları tahrip ediyor ve saha sorgulamaları gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.