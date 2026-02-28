İsrail, İran'a saldırılar düzenlerken Batı Şeria'daki onlarca kontrol noktasını kapattı

BATI İsrail ordusu, İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde onlarca kontrol noktasını ve şehirlerin girişlerini kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kapattığı noktalar arasında ana yollar üzerindeki kontrol noktaları, şehir merkezlerine giden yollar ve köyler ile şehirler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar bulunuyor.

Bu uygulama, araç kuyrukları ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı. Bazı Filistinliler, işlerine ulaşmak için uzun ve engebeli alternatif yollar kullanmak zorunda kaldı.

Ayrıca Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Nablus Valisi Gassan Daglas ise ildeki istasyonların "derhal ve sorumluluk altına alınarak" kapatılmasını kararlaştırdı.

Bu gelişmelerle birlikte Batı Şeria semalarında da yoğun askeri uçuşların gözlendiği kaydedildi.