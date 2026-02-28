Haberler

İsrail, İran'a saldırılar düzenlerken Batı Şeria'daki onlarca kontrol noktasını kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar sürerken Batı Şeria'daki çeşitli bölgelerde kontrol noktalarını kapatarak yoğun trafik sıkışıklığına neden oldu. Yerel kaynaklar, bu durumun Filistinlilerin ulaşımını zorlaştırdığını bildiriyor.

BATI İsrail ordusu, İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde onlarca kontrol noktasını ve şehirlerin girişlerini kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kapattığı noktalar arasında ana yollar üzerindeki kontrol noktaları, şehir merkezlerine giden yollar ve köyler ile şehirler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar bulunuyor.

Bu uygulama, araç kuyrukları ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı. Bazı Filistinliler, işlerine ulaşmak için uzun ve engebeli alternatif yollar kullanmak zorunda kaldı.

Ayrıca Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Nablus Valisi Gassan Daglas ise ildeki istasyonların "derhal ve sorumluluk altına alınarak" kapatılmasını kararlaştırdı.

Bu gelişmelerle birlikte Batı Şeria semalarında da yoğun askeri uçuşların gözlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir