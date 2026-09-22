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İsrail ordusu Batı Şeria'da kadın ve yaşlılar dahil 9 Filistinliyi gözaltına aldı

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Filistin Esirler Medya Ofisine göre İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda biri kadın ikisi yaşlı 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Tubas'ın Tamun beldesinde torununu teslim olmaya zorlamak için 86 yaşındaki Filistinli ile 57 yaşındaki kızı gözaltına alındı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda, biri kadın ikisi yaşlı 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas iline bağlı Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, torununu teslim olmaya zorlamak için 86 yaşındaki Filistinli ile 57 yaşındaki kızının evine baskın düzenleyerek bu kişileri gözaltına aldı.

İsrail askerleri, kuzeydeki Cenin kentine bağlı Caba beldesindeki ev baskınlarında 5 Filistinliyi, Nablus ve Tulkerim'deki baskınlarda ise biri 68 yaşında olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Medya Ofisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri teslim olmaya zorlamak amacıyla yakınlarını hedef aldığını, genç-yaşlı ayırt etmeksizin gözaltılara devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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