İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinli eve baskın düzenleyerek, 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yapıları yıktı. Bu yıkımlar, Filistinli inşaat ve tarım faaliyetlerinin zorlaştırıldığı bir ortamda gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, üç askeri buldozer eşliğinde kentteki Teavun el-Alvi bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, bölgeyi kuşattıktan sonra Filistinli Eşref Hattab ve Leys Nail el-Abid'e ait iki evi "C bölgesinde ve ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

