İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiye baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinliyi gözaltına alırken, bir camiye baskın düzenleyerek bir evi askeri karargaha dönüştürdü. Olaylar, çeşitli bölgelerde meydana geldi ve askeri kontrol noktalarında araçlara el konuldu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiye baskın düzenlerken bir evi askeri karargaha dönüştürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hırbet el-Hadidiye'de 2 genci gözaltına aldı.
Ramallah'ın batısındaki Kufr Nime köyünde ise askerler Eski Cami'yi kuşatarak cemaatin bir süre çıkmasına izin vermedi. Görgü tanıkları, kuşatmanın gözaltı olmadan sona erdiğini aktardı.
Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir beldesi girişinde kurulan askeri kontrol noktasında bir araca el konuldu. Kudüs'ün kuzeybatısındaki Katanne beldesinde yol kontrolü yapan İsrail güçleri, kuzeydoğudaki Hizma beldesinde bir evi boşaltarak askeri nokta haline getirdi.