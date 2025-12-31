Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir araca ateş açarak 1 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir araca ateş açması sonucu 20 yaşındaki Kays Sami Casir Alan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay, Nablus yakınlarında meydana geldi. Filistin Kızılayı, aracın devrildiğini ve yangın çıktığını bildirdi. Ekim 2023'ten bu yana bölgede gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca ateş açarak bir Filistinliyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin yönetiminin İsrail ile ilişkilerini yöneten Sivil İşler İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentine bağlı Arif ve Aynabus beldeleri arasında bir araca ateş açtığı belirtildi.

Araçta bulunan 20 yaşındaki Kays Sami Casir Alan'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil İşler İdaresi ekiplerinin, Alan'ın cenazesini İsrail'den teslim almaya çalıştığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin ateş açarak hedef aldığı aracın devrildiği ve araçta yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
