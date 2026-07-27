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İsrail, Batı Şeria'da Filistinliye ait evi yıktı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle Filistinli Cihad Musa'ya ait üç katlı evi buldozerlerle yıktı. Bölgede yıkımların sürdüğü ve İsrail'in kontrolünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait üç katlı evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 3 buldozer, çok sayıda piyade asker ve askeri araçla Cenin'in güneybatısındaki Arraba İstasyonu bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeyi kuşatarak giriş çıkışları kapatan İsrail güçleri, daha sonra Filistinli Cihad Musa'ya ait üç katlı evi yıktı.

Haberde, İsrail makamlarının, "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla birkaç ay önce yıkım kararını ev sahibine bildirdiği aktarıldı.

Ev sahibi Musa'nın, kararın uygulanmasını durdurmak amacıyla hukuki yollara başvurduğu, ilgili mercilere itiraz ve şikayetlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı, İsrail güçlerinin ise yıkım kararını zor kullanarak uyguladığı ifade edildi.

Arraba İstasyonu çevresinde yıkımlar sürüyor

İsrail güçleri son günlerde Arraba İstasyonu çevresindeki bazı barakalar ile ticari ve zirai tesisleri de yıkmıştı.

Cenin'de bazı noktaları birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması dolayısıyla stratejik öneme sahip Arraba İstasyonu bölgesinde, son dönemde Filistinlilere ait arazilerin iş makineleriyle tahrip edilmesi, yapıların yıkılması ve mülklerin hedef alınması dikkati çekiyor.

Bölge sakinleri, söz konusu uygulamaların yalnızca yıkım kararlarının uygulanmasıyla sınırlı olmadığını, sahada yeni fiili durumlar oluşturmayı ve İsrail'in bölgedeki kontrolünü artırmayı amaçlayan bir politikanın parçası olduğunu söylüyor.

Bölgede, daha önce 1967 yılına kadar Ürdün ordusunun kontrolünde bulunan askeri kampa, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesinin ardından İsrail güçlerince el konulduğu belirtiliyor. İsrail güçlerinin 2005'te bölgeyi tahliye ettiği kaydediliyor.

Ancak İsrail'in son dönemde bölgenin çevresinde yürüttüğü eylemler, Tel Aviv'in kalıcı askeri varlığının yeniden tesis edildiği ya da yasa dışı yerleşim projelerine hizmet edecek şekilde bölgedeki kontrolünü genişletmeye çalıştığına ilişkin endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA
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