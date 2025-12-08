Haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 kişilik, 2 ailenin yaşadığı evleri yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Budrus köyünde iki Filistinliye ait evi ve tarım yapısını yıkarak, bölgede artan gerginliğe bir yenisini ekledi. Yıkım, daha önce tebliğ edilen yıkım kararları ile gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi ve tarım için kullanılan bir yapıyı yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde Ramallah'ın batısındaki Budrus köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri köyde Nidal ve Ahmed Muhammed Abdulhallak adlı 2 Filistinli kardeşin 150 metrekarelik evleri ile tarım amacıyla kullanılan bir yapıyı yıktı.

Yıkılan evlerde 14 Filistinli yaşıyordu.

İsrail makamlarının 3 ay önce evler hakkında yıkım kararını bildirdi.

Nidal Abdulhallak'ın karara itiraz ettiği ancak mahkemeden itiraza cevap verilmeden ve iki ev de köyün planı içinde yer almasına rağmen İsrail makamlarının yıkımı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
