İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile tarım tesisini yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile tarım tesisini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ramallah'ın batısındaki Şukba köyüne buldozerle baskın düzenledi.

İsrail askerleri, köyde Ahmed Abdulaziz Kadah'a ait yaklaşık yarım dönüm üzerine inşa edilmiş tek katlı evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Nablus kentinin batısındaki Surra köyüne de buldozerle giren İsrail güçleri, Mahir Zuhdi Ebu Turabi'ye ait tarım arazisinde kurulu barakayı yerle bir etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre, İsrail, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.