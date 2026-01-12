Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle bir Filistinliye ait evi yıktı ve çiftçilerin su kuyusunu tahrip etti. Bu yıkımlar, Filistinlilerin yaşam koşullarını ağırlaştırırken, uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini de artırmakta. Filistinliler, İsrail'in bu politikalarının Batı Şeria'nın ilhakını hızlandırdığını vurguluyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile su kuyusunu tahrip etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozerler eşliğinde Ramallah'ın batısındaki Şakba beldesine baskın düzenleyerek, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail, Filistinlilerin inşaat ruhsatı almasının neredeyse imkansız olduğu Batı Şeria'da, "ruhsatsızlık" bahanesini kullanarak ev ve tarımsal yapıları yıkmayı sürdürüyor. Bu durum, Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

İsrail güçleri ayrıca, 3 buldozerle, El Halil'in Beyt Omar beldesine girerek, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı bir su kuyusunu da tahrip etti.

Yerel kaynaklar, söz konusu yıkımın, tarımı temel geçim kaynağı olarak kullanan bölgelerde su kaynaklarını ve tarımsal altyapıyı hedef alan İsrail politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in, ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eliyle saldırıları artırarak, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmak suretiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhaka hazırladığını vurguluyor.

Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan ve işgal altındaki topraklardaki yerleşim faaliyetlerini "uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımlayan iki devletli çözümün uygulanmasını fiilen imkansız hale getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren soykırım sürecinden bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 1106 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
