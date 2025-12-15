Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çıkan arbede sırasında bir Filistinli çocuğu vurdu. Ramallah çevresinde başka baskınlar ve çatışmalar da yaşanıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Celzun Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu yaraladı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampta İsrail ordusunun baskınına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Ayrıca, Ramallah'ın kuzeyinde kalan Cerir beldesi ile Abud köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Bölgede silah sesleri ile ses ve gaz bombaları kullanıldığı duyuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
