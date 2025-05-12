İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinli Aileye Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kenti yakınlarında 7 kişilik Filistinli bir ailenin yaşadığı evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İzna Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Abdurrahman et-Tamize, İsrail ordusunun, El Halil'in batısında yer alan İzna beldesinin doğusundaki Suba bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Tamize, İsrail ordusunun yıktığı evin Filistinli Ala el-Batran'a ait olduğunu, evde 7 kişilik bir ailenin uzun yıllardır ikamet ettiğini aktardı.

Suba'nın Batı Şeria'nın "C" bölgesinde bulunduğunu belirten Tamize, İzna beldesinin üçte ikisinin de "C" bölgesi içinde kaldığına dikkati çekti.

Tamize, İsrail yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşmesi için Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalıştığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail nisan ayında 96'sı meskun ev olmak üzere Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.