İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenleyerek, biri çocuk 3 Filistinlinin darp sonucu yaralanmasına neden oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri El-Halil'e bağlı Dura beldesinde düzenlediği baskında, Vadi el-Hammam bölgesindeki bazı evlere girerek arama yaptı ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinliyi darp etti.

İsrail askerlerinin Cenin'in güneyindeki Acce beldesinde ise Ramazan Bayramı namazı sırasında bir camiye girdiği bildirildi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Ramallah'ın kuzeyindeki Celazun Mülteci Kampı'nda bir Filistinli ile oğlunu gözaltına aldığı, Doğu Kudüs'teki Silvan beldesinde ise bazı mahallelere girerek, yolu kapattığı ve bir binaya ulaşımı engellediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.