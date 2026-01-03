İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi ve 4 yabancı aktivisti gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi ve 4 yabancı aktivisti gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana artan saldırıları kapsamında çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi.

Tulkerim'in doğusundaki İktaba Mahallesi'ne yönelik baskında 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri Nablus'un kuzeyindeki El-Bazan köyü ile Kalkilya'nın güneyindeki Ras Atiyye köyünden birer kişiyi gözaltına aldı.

El-Muğayyir köyü yakınlarında bulunan İzbet Rizk Ebu Nuaym bölgesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, farklı uyruklardan 4 yabancı aktivisti gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, Filistinlilerle dayanışmak amacıyla bölgede bulunan aktivistlerin bir saat sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre İsrail'in 2025 yılı boyunca Batı Şeria genelinde düzenlediği baskınlar ve gözaltılar ciddi oranda artmıştı. Kuruluşlara göre yıl içinde yaklaşık 7 bin gözaltı vakası kayda geçerken, bunların 600'ü çocuk, 200'ü kadınlardan oluştu.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil en az 1105 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı.