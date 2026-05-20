İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerinde baskınlar gerçekleştirirken, çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait konut ve ticari yapıları yıktı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait buldozerlerin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-Hilve bölgesinde konut ile hayvan barınaklarını tahrip ettiğini belirtti.

El-Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Dirağime, "İşgal güçleri Ürdün Vadisi'ndeki bedevi topluluğuna baskın düzenledi ve Filistinli Adil Alyan Dirağime'ye ait yapıları yıktı." dedi.

Öte yandan İsrail buldozerleri, Ramallah'ın batısındaki Hirabsa Beni Haris köyünde bulunan bir çimento fabrikasını da yıktı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin "Şamasne" ailesine ait fabrikayı hedef alan yıkımı öncesinde köye baskın düzenlediğini aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde de İsrail güçleri sabah saatlerinde Cenin'in doğusundaki Deyr Ebu Dayf köyüne baskın gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının köydeki çeşitli ticari işletmelere baskın düzenlediğini, buldozerlerin ise köy içindeki yollardan birini tahrip etmeye başladığını bildirdi.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Komisyonun verilerine göre, İsrail makamları nisan ayında 37 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 37'si meskun olmak üzere toplam 78 yapı yıkılırken, 21 yapı hakkında da yıkım kararı çıkarıldı.

Komisyon ayrıca, İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu nisan ayında Batı Şeria'da 4 bin 414 ağacın söküldüğünü, zarar gördüğünü veya zehirlendiğini açıkladı.

Batı Şeria'daki Filistin kent ve beldeleri, Gazze'ye yönelik savaşın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana sık sık İsrail ordusunun baskınlarına, saldırılarına ve gözaltı operasyonlarına maruz kalıyor.

Filistin resmi verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi ise gözaltına alındı.