İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında 1'i ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yaralılardan birinin durumu kritik.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cenin'e düzenlediği baskında kalabalığın yoğun olduğu merkezi bölgede konuşlandı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 5 kişi, Er-Razi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sırtından vurulduğu ve kurşunun göğsünden çıktığı, bu nedenle durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
