Haberler

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Saldırılarda ev ve araçlar zarar gördü.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ile onların koruması eşliğindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Telfit beldesinden yerel yetkili Mahmud Ebu Ayşe, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusu eşliğinde beldeye saldırdığını söyledi.

Ebu Ayşe, 15 kişinin İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, bir kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu, 9 kişinin ise yerleşimcilerin darbetmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Saldırıda ayrıca 10 aracın ve 4 evin camlarının kırıldığını aktaran Ebu Ayşe, bir elektrik trafosunun devre dışı bırakıldığını ve bir camiye ateş açıldığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria'nın farklı noktalarındaki baskınlarında 24 kişiyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin