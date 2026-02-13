İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ile onların koruması eşliğindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Telfit beldesinden yerel yetkili Mahmud Ebu Ayşe, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusu eşliğinde beldeye saldırdığını söyledi.

Ebu Ayşe, 15 kişinin İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, bir kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu, 9 kişinin ise yerleşimcilerin darbetmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Saldırıda ayrıca 10 aracın ve 4 evin camlarının kırıldığını aktaran Ebu Ayşe, bir elektrik trafosunun devre dışı bırakıldığını ve bir camiye ateş açıldığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria'nın farklı noktalarındaki baskınlarında 24 kişiyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.