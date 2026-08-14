Batı Şeria'da İsrail baskını: 3 Filistinli gözaltında, 4 yapıya yıkım tebligatı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey kesimlerinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistinlilere ait bazı yapılara ilişkin yıkım tebligatları dağıttı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda bulunan Berka köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında 3 Filistinlinin gözaltına alındığı, Filistinlilere ait köy meclisinin atık toplama işlerinde kullandığı traktöre de el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin güneyinde bulunan Kefr Sur beldesinde 4 yapı için yıkım tebligatı dağıttığı aktarıldı.

Kefr Sur Yerel Meclis Başkanı Fevaz Hamza, basına yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek 4 yıkım tebligatı verdiğini söyledi.

Hamza, tebligatların Ala Medlel'e ait 10 katlı konut binası, Cemil Medlel'e ait bir villa, Yunus Harb'a ait başka bir villa ve kardeşi Muhammed Harb'a ait inşaat halindeki bir ev için verildiğini belirtti.

Söz konusu yapıların köyün batı kesiminde bulunduğunu kaydeden Hamza, yapı sahiplerinin gerekli tapu ve ruhsatlara sahip olduğunu ve yapıların Filistin yönetiminin idari kontrolündeki "B bölgesi"nde yer aldığını ifade etti.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilenirken, aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında yıkım kararı çıkardı.

Kaynak: AA