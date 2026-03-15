İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda başka bir çocukla birlikte toplam 26 Filistinliyı gözaltına aldı. Baskınlar, Cenin, Tubas, Nablus, Ramallah ve El Halil illerinde yoğunlaştı. Bu gözaltıların, Batı Şeria'daki artan saldırılarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas, Nablus, orta kesimindeki Ramallah ve güneyindeki El Halil illerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Cenin kentinin Anze beldesine baskın düzenledi ve en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, bölgedeki evlerden birinde topladığı Filistinliler, saatlerce sorguya tabi tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Cenin'in güneyindeki Kabatiye beldesinde ise İsrail askerleri, evlerine baskın düzenleyip arama yaptığı 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesinde de İsrail ordusu, bir baba ve oğlu ile bir çocuğu gözaltına aldı.

Nablus ile Ramallah'ta ise 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

El Halil'de ise İsrail güçleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı