Haberler

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin, Kalkilya, Nablus ve Selfit kentlerinde evlere baskın yapılırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de saldırılarda bulundu. Ekim 2023'ten bu yana bölgede gözaltı sayısı 24 bine, ölü sayısı ise 1179'a yükseldi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin kentinin doğusundaki Ebu Dayıf ve Mugayyir köylerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde ise 5'i kent merkezinden, 4'ü ise kentin doğusundaki Cit köyünden 9 Filistinli, İsrail ordusunun evlerine düzenlediği baskın ve aramaların ardından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Nablus'taki bazı beldeler ile Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskınlarda 1 Filistinli gözaltına alındı.

Selfit'e İsrail askerleri ile toprakları gasbeden İsraillilerin baskını

İsrail ordusu, Selfit kentinde çok sayıda eve baskın düzenledi, süreli şekilde alıkoyduğu Filistinleri saha sorgusuna tabi tuttu.

Öte yandan Selfit kentinin kuzeybatısındaki Kifl Haris beldesi de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınına maruz kaldı.

Yüzden fazla İsrailli, Filistinlilere ait mallara zarar verdi, araçları tahrip etti ve evlere saldırmaya çalıştı.

El Halil'deki çok sayıda beldeye düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Filistinli alıkonuldu; sahada sorguya tabi tutuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim