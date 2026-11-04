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İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si gazeteci, 5'i kadın 45 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 5'i kadın, 2'si gazeteci 45 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, son dönemde artan gözaltıların Filistin toplumunun tüm kesimlerini hedef alan baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2'si gazeteci, 5'i kadın 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki kent, belde ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 5'i kadın, 2'si gazeteci olmak üzere 45 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gazetecilerden birinin iki yılı aşkın süren "idari tutukluluk" halinin ardından 20 Ekim'de serbest bırakılan Hazım Nasır olduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerince gerçekleştirilen bu gözaltıların son dönemde arttığına dikkati çekerek, gözaltıların artık belirli kesimlerle sınırlı kalmadığını, Filistin toplumunun tüm kesimlerini hedef alan bir baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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