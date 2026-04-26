İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, tarım arazilerini tahrip etti

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistinlilere ait tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Tulkerim'in kuzeyindeki Atil ve Kefer Sülüs beldelerine baskın düzenledi. Filistinli Basim Yunus ile Mahmud Şevahine, evlerinden İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Cenin kentinde ise İsrail askerleri, Yamun beldesi yakınlarındaki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

İsrail güçleri, Nablus'un kuzeyindeki Berka beldesinde de tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek zeytin ağaçlarını söktü.

Beytüllahim'in Birek Süleyman bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, bölgede konuşlandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com
500

Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor