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İsrail ordusu Azzun'da 150'den fazla Filistinliyi alıkoyup saha sorgusundan geçirdi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya ve Azzun'a düzenlediği baskınlarda 150'den fazla Filistinliyi alıkoyup saha sorgusuna tabi tuttu ve çok sayıda eve zorla girdi. Baskınlar nedeniyle Kalkilya ile Azzun'da okullardaki ders saatleri daha geç saate alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti ile kentin doğusunda bulunan Azzun beldesine yönelik baskınlarını sürdürürken, 150'den fazla Filistinliyi alıkoyarak saha sorgusuna tabi tuttu ve çok sayıda eve zorla girdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 askeri araç ve 30'dan fazla İsrail askeri Azzun beldesine baskın düzenledi.

Beldede çok sayıda eve zorla giren İsrail askerleri, kışlaya çevirdiği bir evde 150'den fazla Filistinliyi alıkoydu.

Filistinlileri saha sorgusuna tabi tutan İsrail askeri, alıkoyduğu kişileri daha sonra grpular halinde serbest bıraktı.

Zorla girdikleri evlerden birinde bir Filistinliyi ağır bir şekilde darbeden, evlerde arama yapan ve evlere gaz ile sis bombaları atan İsrail askerlerinin beldedeki baskınları sürüyor.

Kalkilya

İsrail ordusu, Kalkilya'da dün akşam başlattığı baskını sürdürürken, gece saatlerinde bazı mahallelere takviye birlikler gönderdi.

Nezzal ve Kefr Saba mahalleleri ile Vadi Caddesi'nde konuşlanan İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana et-Tabbal Mahallesini de kuşatmaya devam ediyor.

Filistinlilerin evlerine zorla giren İsrail askerleri, burada da çok sayıda kişiyi saha sorgusuna tabi tuttu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine dün başlattığı baskında, biri çocuk 2 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaralamıştı.

Bu arada İsrail ordusunun süren baskınları nedeniyle Kalkilya ile Azzun'da okullardaki ders saati daha geç saate alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkılması, camilerin kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.

Kaynak: AA
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