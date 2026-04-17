İsrail ordusu Lübnan'da ateşkesin devreye girmesinden önce 24 saatte 380 noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkes öncesinde Hizbullah hedeflerini vurarak 24 saatte 380 noktaya saldırı gerçekleştirdi. Siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda yüksek alarmda olduklarını belirttiler.

İsrail ordusu, Lübnan'da gece yarısından itibaren devreye giren ateşkes öncesinde 24 saatte 380 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ateşkes öncesi son 24 saatte 380 noktaya saldırı yapıldığı belirtilen açıklamada, kara unsurlarına hava desteğinin sağlanmasının yanı sıra füze rampaları ve komuta merkezlerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği ve yüksek alarm düzeyinde olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı