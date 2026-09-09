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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişiyi yaraladı

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Hıyam, Sarbin, Mansuri, Nebatiye el-Fevka beldeleri ile Hadase ve Haris beldeleri arasındaki Arayiş bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Kantara beldesine de Vadi es-Seluki yönüne doğru 2 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in Nebatiye ilçesindeki Merc Haruf-Zebdin yolu üzerinde düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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