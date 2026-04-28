İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanların dışındaki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana Konin, Gandur, Suvane, Tulin, Hırbet Silm, Mecdel Zun, Tebnin, Kefre, Şakra ve Yatir beldelerini bombaladı.

İsrail topçuları Biyut Siyad beldesini hedef alırken, Şakra ve Beraşit beldesine fosforlu mühimmatla saldırı gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdüren İsrail askerlerinin, Reşaf beldesinde patlayıcılarla evleri yıktığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) da Nakura beldesinde sahil yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı bildirildi.

NNA'ya göre, İsrail ordusu, işgal ettiği Bint Cubeyl ilçesinde bir meslek okulu ile bir yüksek eğitim enstitüsünü patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 16 beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istemişti.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah, Telegram kanalından yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Kantara beldesinde İsrail askerlerinin toplandığı bir noktanın saat 13.00'te kamikaze İHA ile hedef alındığı ve isabet sağlandığı belirtildi. Yerel saatle 14.00'te ise beldede bir Merkava tankının hedef alındığı kaydedildi.

Bint Cubeyl kentinde evleri yıkmakta olan İsrail ordusuna ait bir iş makinesinin de aynı saatte bir İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.