İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sabah saatlerinde hava saldırılarına devam etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi'ne ağır silahlarla yoğun şekilde ateş açtı.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Sur kenti ve çevresi üzerinde alçak uçuş yaparken, insansız hava aracı da başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi üzerinde görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor

Bu meslekleri yapanlara piyango vurdu! Kredisiz ev imkanı geliyor
Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

Tedesco'nun yerine o isim!
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu