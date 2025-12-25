İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabaha karşı sınır hattına yakın Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA), sabaha karşı Nebatiye'ye bağlı Hula beldesine patlayıcılar attı. Saldırıda bir iş makinesi ile bazı araçlar zarar gördü.

Bir İsrail İHA'sı da güneydeki Adise beldesine ses bombası attı.

Öte yandan İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Havş es-Seyyid Ali beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.