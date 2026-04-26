İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da 7 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki bazı beldeler için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Litani Nehri'nin hemen kuzeyinde yer alan 7 belde için sürgün emri çıkardı.

İsrail ordusunun işgal ettiği alanlar dışında kalan Meyfadun, Şukine, Yuhmur, Arnun, Batı Zawter, Doğu Zawter, Kfar Tebnit beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yapılara saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin bölgeden en az bir kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.