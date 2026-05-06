İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da Belediye Başkanı'nın evini bombaladı.

İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hedef alınan evde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısı ve topçu atışlarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Doğu ve Batı Zavter beldeleri arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef alırken, Safed ed-Bıddih beldesine de hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail ordusu Raşkananiye beldesini bombaladı.

Lübnan'ın güneydoğusunda Hizbullah ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Hiyam beldesinde İsrail ordusu sabah saatlerinde patlayıcılarla geniş çaplı ev yıkımlarını sürdürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.