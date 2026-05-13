İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki otoyolda 3 araca düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 3 araca düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinden güneye uzanan sahil şeridindeki otoyolda 3 aracı hedef aldı.

İsrail ordusunun Berca, el-Ciye ve es-Sadiyat beldeleri yakınında hedef aldığı araçlarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.