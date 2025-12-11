Haberler

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusunun sürekli saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları Filistinli çocukların bulunduğu bölgeden Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne nakledilemediği için hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde ilerlediği, bölgede açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye'nin ağır yaralı olarak bulunduğu ve sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan İsrail ordusundan açılan ateş sonucu ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlendiği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 369 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 69 kişi yaralandı.

