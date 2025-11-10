Haberler

İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde evleri yıkmaya ve saldırılara devam ediyor. Filistinli yetkililere göre, son saldırılar sonucunda birçok sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nde çeşitli saldırılara ve evleri yıkmaya devam ettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu ayrıca, insansız hava araçları ile bölgeyi sürekli gözetlerken, Han Yunus'un kuzey ve doğu bölgelerine eş zamanlı yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açtığı kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim tarihinde yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze yaptığı saldırılarda 242 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, saldırılarda 614 kişinin yaralandığı ve bu süreçte 522 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 69 bin 179 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 690 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
