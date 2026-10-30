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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırdı, en az 17 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırdı, en az 17 Filistinli yaralandı. Nasır Tıp Kompleksi'ndeki sağlık kaynağına göre Han Yunus'ta cep telefonu şarj noktasına İHA saldırısında 12 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaralandı.

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus kentinin batısındaki el-Meslah bölgesinde cep telefonlarının şarj edildiği bir noktayı hedef aldı. Saldırıda 12 Filistinli yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki el-Batn es-Semin bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktaya İHA ile düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli ağır yaralandı.

Sağlık kaynakları, Gazze kentinin güneyindeki Şeyh Aclin Mahallesi'ne İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda bir Filistinlinin ağır yaralandığını bildirdi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ise İsrail helikopterinin bir binadaki daireyi hedef alması sonucu 2 Filistinli hafif yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Musaddar beldesinin doğusunda da İsrail ordusu, konuşlandığı bölgelerde çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Bölge çevresinde yoğun topçu atışları da yapıldı.

Görgü tanıkları, patlatılan bina ve evlerin boş olduğunu, büyük patlama sesinin Gazze Şeridi'nin geniş bir kesiminden duyulduğunu aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlallerinde 29 Ekim'e kadar 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 687 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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