İsrail Ordusu Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Ateş Açtı, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateş açması sonucu Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Televizyonu'nun haberinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklama paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında konuşlanan İsrail ordusunun ateş açması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.