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İsrail'e 2. KC-46 Yakıt İkmal Uçağı Teslimi

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İsrail ordusu, ABD'den sipariş ettiği 6 KC-46 yakıt ikmal uçağından ikincisini teslim aldı. Uçakların operasyonel kapasiteyi artıracağı belirtildi, eski filonun yerini alacak ve 3.8 milyar dolarlık ABD askeri yardımıyla finanse ediliyor.

İsrail ordusu, ABD'den sipariş ettiği 6 Boeing KC-46 tipi havada yakıt ikmal uçağından ikincisini teslim aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "söz konusu uçakların teslimatının, hava kuvvetlerinin çok cepheli savaşlarda ve uzak bölgelerdeki operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağı" ileri sürüldü.

İsrail ordusunun ABD'den teslim aldığı KC-46 tipi ikinci yakıt ikmal uçağının gelişi dolayısıyla dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde tören düzenlendi.

İsrail basınına göre, orduda "Gideon" olarak adlandırılan KC-46 uçakları, KC-130 Hercules ve Boeing 707'lerden oluşan mevcut eski yakıt ikmal uçakları filosunun yerini alacak.

Söz konusu teslimat ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse ediliyor.

Kaynak: AA
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